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    İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

    İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısı ile orta kesimindeki En-Nuseyrat Kampı'nda Hamas'a ait iki noktayı vurduğu belirtildi.
    • 16.07.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 18:20
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    İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

    İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, yer altında bulunan Hamas'a ait roket imalathanesi ile silah üretimi yapılan iki ayrı noktayı hedef aldığı ifade edildi.

    Saldırının, gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

    Roket üretim merkezi vuruldu

    Roket imalathanesinin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Ölü yada yaralı bilgisi verilmedi

    Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

    AA'nın haberine göre İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.

    İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu VİDEO

    İsrail savaş uçakları Gazze de Hamas a ait noktaları vurdu #1

    İsrail savaş uçakları Gazze de Hamas a ait noktaları vurdu #2


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