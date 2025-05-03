İsrail savaş uçakları Suriye'yi hedef aldı

AA & Ensonhaber

Suriye'nin başkenti Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail savaş uçakları Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere de saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Düzenlenen saldırılara ilişkin İsrail ordusu açıklama yaptı.

Açıklamada bir askeri alan, uçaksavarlar ve füze altyapısının hedef alındığı iddia edildi.

İsrail, saldırılarının 'gerekli olduğu takdirde' devam edeceği tehdidinde bulundu.