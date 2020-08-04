Dolar
6.964
0.1625%
Euro
8.2015
0.1171%
Altın
1973.79
-0.1532%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
441.973
0.0498%
Bitcoin
78301.01
-1.2046%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

    İsrail’e ait savaş uçakları ve helikopterleri Suriye’e ordusuna ait hedeflere saldırı düzenledi,
    • İHA
    • 04.08.2020 - 01:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

    Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Suriye ordusuna ait hedefler İsrail uçakları tarfından vuruldu.

    İsrail tarafından yapılan açıklamada, dün Golan bölgesinde yapılan sızma girişimine karşılık olarak, Suriye ordusuna ait gözlem noktaları, istihbarat ekipmanları, uçaksavar bataryaları ve komuta ve kontrol noktalarının vurulduğu duyuruldu.

    İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu #1

    SURİYE ENGELLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

    Suriye tarafından yapılan açıklamada, ise hava savunma sistemlerinin Şam'ın güneyinde İsrail füzelerini engellediği bildirildi.

    Saldırıda can kaybı yaşanmadığı sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

    Görüş Bildir