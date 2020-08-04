İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

İsrail’e ait savaş uçakları ve helikopterleri Suriye’e ordusuna ait hedeflere saldırı düzenledi,

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Suriye ordusuna ait hedefler İsrail uçakları tarfından vuruldu.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, dün Golan bölgesinde yapılan sızma girişimine karşılık olarak, Suriye ordusuna ait gözlem noktaları, istihbarat ekipmanları, uçaksavar bataryaları ve komuta ve kontrol noktalarının vurulduğu duyuruldu.





SURİYE ENGELLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Suriye tarafından yapılan açıklamada, ise hava savunma sistemlerinin Şam'ın güneyinde İsrail füzelerini engellediği bildirildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.