İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki esirler serbest bırakılmazsa cehennemin kapıları açılır

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tehdit dolu bir açıklama yaptı.

Katz, asılsız iddialarda bulunarak, "Hamas'ın üst düzey isimleri esirleri serbest bırakmayı reddediyor ve lüks otellerde kutlamalar yapıyor. Gazze'deki İsrailli esirler yakın zamanda özgürlüklerine kavuşturulmazsa cehennemin kapıları açılır" dedi.

ATEŞKES MÜZEKERELERİ SÜRÜYOR

Katar'ın ev sahipliğinde İsrail ve Hamas arasında İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerine izin vereceği 60 günlük ateşkes için müzakereler sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesi durumunda savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi konusunda müzakerelere başlanacak.

Yetkililer ateşkes sonrası İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden ne ölçüde geri çekileceği konusunda İsrail ile Hamas arasında hala görüş ayrılığı olduğunu belirtiyor.