İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye'deki yönetimi yine tehdit etti

AA

İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

Son olarak gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılara yönelik İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Katz, Suriye'ye dün gece düzenledikleri hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu öne sürdü.

"SURİYE LİDERİNİ UYARIYORUM"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı "ağır bedel ödetmekle" tehdit eden Katz, "Suriye lideri Culani'yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"GELECEĞE DAİR BİR UYARI"

Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail savaş uçaklarının uluslararası hukuka aykırı olarak dün gece Hama ve Humus'taki askeri hava üslerine düzenlediği hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu söyledi.

İŞGAL ETTİKLERİ BÖLGELERDEN ÇEKİLMEYECEKLER

Katz, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Şeyh (Hermon) Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı.

HAVADAN VE KARADAN SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye’nin Tesil bölgesinde çatışma yaşandığını duyurdu İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tesil bölgesinde çıkan çatışma üzerine dün gece bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu.

Tesil bölgesindeki silahlı unsurların, İsrail güçlerine ateş açtığını ileri süren açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada söz konusu silahlı unsurların öldürüldüğü, İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı aktarıldı.

SURİYE'DE 9 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye basını, İsrail güçlerinin dün Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombalaması sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktarmıştı.

İSRAİL BİRÇOK NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

SINIRLAR BELİRLENMİŞTİ

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

NETANYAHU'DAN KALICI İŞGAL MESAJI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.