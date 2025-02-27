İsrail Savunma Bakanı'ndan Philadelphi Koridoru açıklaması

AA

İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk turunun tamamlanmasıyla Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi taahhüt etmişlerdi.

Ancak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Philadelphi Koridoru'na ilişkin tepki çekecek bir açıklamada bulundu.

"PHİLADELPHİ KORİDORU, TAMPON BÖLGE OLARAK KALACAK

Katz'ın açıklamalarına ilişkin bilgiler İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde yer aldı.

Habere göre Katz, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan topraklarında çekilmeyi reddettiği noktalara işaret ederek, "Philadelphi Koridoru, Lübnan ve Suriye'de olduğu gibi tampon bölge olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, TAAHHÜT ETTİĞİ ÜZERE PHİLADELPHİ KORİDORU'NDAN ÇEKİLMEYECEK"

İsrailli yetkililerin daha önce yaptığı Philadelphi Koridoru üzerinden "Gazze'ye silah kaçırıldığı" yönündeki iddialara işaret eden Katz, Philadelphi Koridoru'nda çok sayıda tünel gördüğünü ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise "İsrail, taahhüt ettiği üzere Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyecek. Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Hamas'ın Philadelphi üzerinden kaçakçılık yaptığı iddia edilerek, İsrail'in buna izin vermeyeceği savunuldu.

ENERJİ BAKANI 4 ŞART AÇIKLADI

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de İsrail'in söz konusu koridordan çekilmesi için 4 şart öne sürdü.

Cohen, İsrail'in Philadelphi'den çekilmek için 4 şartının olduğunu belirterek, "Esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın çıkarılması, Gazze'nin silahsızlandırılması ve (İsrail tarafından) Gazze'de tam kontrolün sağlanması." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren anlaşma, her biri 42 gün sürecek 3 aşamadan oluşuyor. Anlaşmanın ilk aşamasının süresi 1 Mart'ta doluyor.

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ateşkesin yürürlüğe girmesinin 42. gününde Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye başlaması ve 52. günde çekilmeyi tamamlaması yükümlülüğü bulunuyor. Söz konusu 42. gün, 1 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmiş daha sonra da Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti. Bu durum, Filistinli gruplar, Filistin yönetimi ve Mısır tarafından reddediliyor.