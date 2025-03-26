İsrail son bir haftada 430'dan fazla noktaya saldırı düzenledi

AA & Ensonhaber

Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasından bu yana İsrail savaş uçaklarının Gazze, Suriye ve Lübnan'da 430'dan fazla hedefe saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada bu hedeflerin çoğunun Gazze'de bulunduğu, Suriye'de 18 ve Lübnan'ın güneyi ile iç kesimlerindeki Hizbullah'a ait 40'tan fazla noktanın vurulduğu aktarıldı.

Geçen hafta İsrail Hava Kuvvetleri'nin 6'sı Yemen'den, 3'ü Lübnan'dan ve 5'i Gazze'den olmak üzere 14 füzeyi imha ettiği kaydedildi.

Bu 3 cephede çatışmaların ne zaman yeniden başladığına dair kesin bir tarih verilmedi.

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

İsrail ordusu 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştı.

Saldırılarda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.