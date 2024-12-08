İsrail, Suriye ordusunun çekilmesinin ardından Hermon Dağı'nı işgal etti

Haber Merkezi

Esad rejiminin 13 yıllık iç savaşın ardından büyük bir yenilgiye uğraması ve muhaliflerin zafer kazanmasıyla, Suriye'deki siyasi ve askeri dengeler hızla değişti.

Bu süreçte, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güç boşlukları ortaya çıktı.

Bu durumdan faydalanan İsrail, özellikle Suriye'nin kuzeyindeki stratejik bölgelerde Suriye ordusunun çekilmesiyle işgal hareketi başlattı.

İSRAİL, HERMON DAĞI'NI İŞGAL ETTİ

İsrail ordusu, Suriye ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından "işgal edilmemiş" olarak görülen Hermon Dağı'na yöneldi.

Binyamin Netanyahu'nun emri doğrultusunda harekete geçen İsrail ordusu, Levant'a bakan en yüksek nokta olan ve 2.800 metreden fazla yükselen ana üssü ele geçirdi.

SURİYE SINIRINA ASKER YIĞDILAR

Suriye’ye sık sık saldırı düzenleyerek İran, Hizbullah ve Suriye ordusu mevzilerini ve yetkililerini vuran İsrail'in, sınıra da asker yığmaya başladığı görüldü.

İsrail tanklarının bu bölgeye ve çevresindeki Cebel El-Şeyh noktasına girmesiyle, İsrail ordusunun, Suriye'nin askeri üslerini kontrol edip işgal etmeye başladığı bildirildi.

TAMPON BÖLGEYE YÖNELECEKLER

“Hiçbir düşman gücün sınırımıza yerleşmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yapan İsrail ordusu, Netanyahu'nun talimatı üzerine Suriye ile tampon bölgeyi işgal etmeye başlayacaklarını açıkladı.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

1974’te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.