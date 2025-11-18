İsrail, Suriye’nin güneyindeki işgalini sonlandırmayı reddediyor İsrail'in Şam yönetimi ile olası bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerde Suriye'nin güneyinde Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi reddettiği aktarıldı.

Göster Hızlı Özet İsrail, Suriye'nin güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi reddederek müzakereleri çıkmaza soktu.

İsrail, ancak tam bir barış anlaşması durumunda işgali sona erdireceğini belirtirken, böyle bir anlaşmanın yakın bir zamanda gerçekleşmeyeceği ifade ediliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail'le müzakereler yürütüldüğünü ancak İsrail'in 8 Aralık 2024'ten önceki pozisyonuna dönmediğini belirtti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrail kaynakları, Tel Aviv ile Şam yönetimleri arasında güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiğini kaydetti. İSRAİL–SURİYE MÜZAKERELERİNDE TIKANMA SİNYALİ İsrail’in Baas rejiminin 8 Aralık’ta devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyi kabul etmemesi nedeniyle müzakerelerin çıkmaza girdiğini aktaran İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin ancak tam barış anlaşması yapılması karşılığında söz konusu bölgelerde işgalini sona erdireceğini öne sürdü. Öte yandan İsrailli kaynaklar tam barış anlaşmasının ufukta görünmediğinin de altını çizdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eylül ayında Tel Aviv yönetimiyle "İsrail'in (Golan Tepelerinde) 8 Aralık'tan önceki pozisyonuna dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapıldığını" söylemişti. İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Dünya Haberleri ABD'deki üniversitelerde yeni yabancı öğrenci oranı azaldı

