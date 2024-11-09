İsrail Suriye’yi vurdu: Çok sayıda asker yaralandı

İHA

İsrail ordusu bir kez daha Suriye’yi hedef aldı.

Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Suriye'nin Halep ve İdlib şehirleri yakınlarındaki bölgelere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA ASKER YARALANDI

Saat 00:45 sıralarında yapılan saldırılarda çok sayıda askerin yaralandığı kaydedilirken, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada ise, saldırıların askeri tesisleri hedef aldığı kaydedildi. İsrail’den saldırılara dair açıklama yapılmadı.