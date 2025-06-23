İsrail, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nin giriş kapısını bombaladı

Orta Doğu giderek karışıyor..
İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarıyla çatışmalar giderek şiddetleniyor.
İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırıları başlatıldığı belirtildi.
Saldırılarda, İran'a ait "askeri noktaların hedef alındığı" savunuldu.
TAHRAN'I HEDEF ALDI
İsrail saldırısında Tahran'ın kuzeyindeki bazı bölgeler hedef alındı.
Saldırılar nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu Tahran'ın kuzeyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi. Hedef alınan yerler arasında İran Kızılay binası yakınındaki bir bölge de yer alıyor.
İsrail ordusu, 18 Haziran'da yine İran Kızılay binası yakınındaki bir bölgeye saldırı düzenlemişti.
EVİN HAPİSHANESİ'NİN GİRİŞİNE SALDIRI
Ayrıca Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'nin ve Tahran’daki Evin Hapishanesi'nin vurulduğu iddia edildi.
Tahran’daki Evin Hapishanesi’nin giriş kapısına yönelik bir İsrail hava saldırısını gösteren görüntüler paylaşıldı.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
İran'da Press TV, hapishanenin vurulma anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
Evin Mahallesi'nde yer alan ve 1972 yılında inşa edilen Evin Hapishanesi, İsrail'in hedefi oldu.
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, “Yaşasın özgürlük” notuyla Tahran’daki Evin Hapishanesi’nin İsrail tarafından vurulduğunu doğruladı.