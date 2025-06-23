İsrail, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nin giriş kapısını bombaladı İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a başlattığı yoğun hava saldırılarında kentte bulunan Evin Hapishanesi'nin de vurulduğu öğrenilirken, o anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.