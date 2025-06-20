İsrail: Tahran'ın tamamı tahliye edilmeli

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırıları devam ediyor.

İsrail'in başlattığı ve İran'ın karşılık verdiği saldırılarda, sekiz gün geride kalmak üzere...

Peşe peşe sıcak açıklamaların yapıldığı misilleme saldırılarına ilişkin İsrail cephesi, bir kez daha Tahran'ın boşaltılması gerektiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz son yaptığı açıklamada, Tahran'ın tamamının kısa süre içerisinde boşaltılması gerektiğinin altını çizdi.

"NÜFUS TOPLU TAHLİYE EDİLSİN"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya İran'ın başkenti Tahran'daki "tüm rejim sembollerine" yönelik saldırıları yoğunlaştırma talimatı verdiğini açıkladı.

Yaptığı açıklamada Katz, "(İran'daki) rejimin tüm sembollerine ve (İran) halkını baskılayan Besic gibi mekanizmalara ve rejimin kuvvet üssünü oluşturan Devrim Muhafızları'na saldırmalıyız." dedi.

Katz, saldırıların İran rejimini istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

TAHRAN'DA HASTANE VURULDU

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tahran'da Hastanesi'ni vurduğunu bildirdi. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 3 hastane vuruldu.

İSRAİL: İRAN'IN KUZEYİNDE 35 FÜZE RAMPASI VURULDU

İsrail ordusu, İran'ın kuzeyine bu sabah düzenlenen hava saldırılarında 35 füze rampası ve depolama tesisinin vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın kuzeyindeki Tebriz ve Kirmanşah eyaletlerindeki bazı bölgelere yönelik hava saldırılarını "tamamladığı" belirtildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.