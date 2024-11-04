İsrail, UNRWA ile ilişkilerini resmen bitirdi

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Katliamcı İsrail ordusundan tepki çeken bir adım daha geldi.

Filistin topraklarında binlerce masuma zulmeden İsrail hükümeti, soykırım saldırılarından kaçmayı başaran Filistinlilere yardım eden Birleşmiş Milletler kuruluşu UNRWA ile olan ilişkilerini bitirdi.

İsrail, 1967'den bu yana Filistinli mültecilere yardım eden kurumla olan anlaşmalarını iptal ettiğini BM'ye resmi olarak bildirdi.

UNRWA FAALİYETLERİNİ YASAKLADILAR

Geçen ay İsrail parlamentosu, UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasaklayan ve İsrail makamlarının bu kuruluşla iş birliği yapmasını durduran bir yasayı kabul etti.

SALDIRIYA KATILMAKLA SUÇLANDILAR

İsrail, 1948'deki savaştan sonra kurulan UNRWA'yı uzun süredir eleştiriyor; bu kuruluşun anti-İsrail yanlılığıyla suçlanmasının yanı sıra, Filistinlileri kalıcı mülteci statüsünde tutarak çatışmayı sürdürdüğünü öne sürüyor.

Ekim 2023'te Gazze'de başlayan savaşın ardından İsrail ayrıca, UNRWA'nın Gazze'de Hamas ile iş birliği yaptığını iddia etti ve bazı çalışanlarını 7 Ekim'deki saldırıya katılmakla suçladı.

"GAZZE'DEKİ DURUMU KÖTÜLEŞTİRECEK BİR ADIM"

Bu yasak, Filistin topraklarındaki veya başka yerlerdeki operasyonları kapsamıyor.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, "Hamas'ın UNRWA'ya sızmadığına dair sunduğumuz güçlü kanıtlara rağmen BM'nin bu gerçeği ele almak için hiçbir şey yapmadı." dedi.

Bu durum, Birleşmiş Milletler ve bazı Batılı müttefikleri tarafından, Gazze'deki zaten kötüleşen insani durumu daha da kötüleştireceği korkusuyla endişeyle karşılandı.