İsrail ve Hamas arasındaki esir takası krizi çözülüyor

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrailli esirler serbest kalmazsa ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

ESİR TAKASI KRİZİ ÇÖZÜLME YOLUNDA

İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "Hamas'ın esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmasının ardından esir takası anlaşmasında patlak veren kriz çözülme yolunda görünüyor" ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakacağının tahmin edildiği ifade edilen haberde 16 Şubat Cumartesi günü 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

Adı paylaşılmayan İsrailli yetkilinin İsrail ve Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasının sonuna kadar başarılı olmasını istediğini ve Hamas'ın anlaşmayı sürdürmeye hazır olduğuna dair mesajlar gönderdiğini aktardı.

İsrailli yetkilinin Trump'ın Hamas'a cumartesi günü tüm tutukluları serbest bırakmaması halinde cehennemin kapılarını açacağı tehdidinin İsrail'i ikileme soktuğunu ifade ettiği kaydedildi.

"İSRAİL, HAMAS'TAN DAHA FAZLA ESİR BIRAKMASINI İSTEYEBİLİR"

İsrail basınından Kanal 12'nin haberinde, "İsrail, Hamas'tan arabulucular (Mısır, Katar ve ABD) aracılığıyla anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini genişletmesini isteme olasılığını çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bu talebinin bazı esirlerin hasta ve yaralı olduğunun tespit edilmesi sebebiyle gündeme geldiği öne sürüldü.

Haberde ayrıca çeşitli uluslararası kuruluşların bugün Gazze Şeridi'ne yakıt ve tıbbi ekipman yardımı getirmesinin beklendiğini bildirildi.

Esir değişim anlaşmasının tamamlanabileceğine işaret edildi.