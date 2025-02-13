Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail'in insani protokole uyması gerekir

AA & Ensonhaber

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Hamas, esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek. İsrail, şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak. Hamas, sonunda yenilene kadar devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

"İŞGALCİNİN ATEŞKESE UYMASI GEREKİR"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Hamas olarak sergiledikleri tutumun net olduğunu ve ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması için arabulucu ülkelerle iletişimlerini sürdürdüklerini aktaran Kasım, "İşgalcinin ateşkes maddelerine ve insani protokole uyması gerekir ki esirler serbest kalabilsin" ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının birçok maddesini yerine getirmeye yanaşmadığının altını çizdi.

KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI

Hamas ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde dünya çapında geniş katılımlı kitlesel protesto mitingleri düzenleme çağrısı yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, Arap ve İslam dünyasını ve dünyanın özgür halklarını Filistinli halkımızı topraklarından çıkarma planlarını reddetmek için dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde ve meydanlarda dayanışma yürüyüşleri ve etkinlikleri düzenlemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin İsrail'in ve destekçilerinin talebi doğrultusunda uygulanmak istenen zorla yerinden etme planına karşı küresel bir eyleme dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uluslararası dayanışma tutumlarının takdir edildiği açıklamada Filistin halkının meşru haklarının ve Filistin topraklarının savunulması çağrısı yapıldı.

TRUMP'IN GAZZE'Yİ DEVRALMA PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.