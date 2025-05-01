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AA & Ensonhaber

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildi.

Devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tel Aviv yönetiminin yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

"ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINLARINDAN BİRİ"

İsrail itfaiyesinin Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu.

Friedman, basına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın" ifadesini kullandı.

İsrail itfaiyesinin yangınları kontrol altına almaktan 'çok uzak' olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti.

12 BİN DÖNÜM ALAN YANDI

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail'in orta kesiminde başlayan orman yangını çok sayıda bölgede hasara yol açtı.

Kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 12 bin dönüm alanın yandığı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, devam eden yangınlar nedeniyle Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Yangının hastaneye yaklaşma ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğünü belirten bakanlık, ağır hastaların ise yangından etkilenmeyecek katlara taşınacağı aktarıldı.