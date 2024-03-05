İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırdı Filistinli sivillere gerçek mermilerle ateş açılması kameraya yansıdı. İsrail, insani krizi daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, çaresizce yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Kuveyt Kavşağı yakınlarında Filistinlilere gerçek mermilerle saldırı düzenlendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, un ve gıda yardımı almak üzere Gazze şehrinin güneyinde Selahaddin Caddesi'ndeki Kuveyt Kavşağı'na gelen Filistinli sivillere gerçek mermilerle ateş açtığı belirtildi.

Saldırı anları, o sırada çevrede bulunan Filistinlilerce kaydedildi.

İsrail'in saldırısı insani felaketi daha da kötüleştiriyor

Açıklamada, İsrail'in Filistinlileri hedef almasının açlığı daha da artırmayı, kuşatmayı sürdürmeyi ve Gazze'de yaşanan bu insani felaketi devam ettirmeyi istediğinin bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durum ve kötüleşen insani felaketten tamamen ABD, İsrail ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, soykırım savaşına son verilmesi ve başta Gazze Şeridi'nin kuzeyi olmak üzere tüm vilayetlere 1000 tırlık yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Ölen ya da yaralananların olup olmadığı bilinmiyor

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgiye yer verilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öldürülen Filistinlilerin sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.