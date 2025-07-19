İsrail yardım dağıtım noktasına saldırdı: 38 kişi yaşamını yitirdi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 29'u insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti.