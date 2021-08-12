İsrail, yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylama hazırlığında

Bennett hükümeti, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 2 binden fazla konut inşa edecek.

Filistin toprakları üzerinde işgalci faaliyetlerini sürdüren İsrail, yeni konutlar inşa etmenin planlarını yapıyor.

Tel Aviv, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamaya hazırlanıyor.

2 BİN 200 YENİ KONUT İNŞASINI GÖRÜŞECEKLER

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Sivil Yönetimde Planlama Yüksek Kurulu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 2 bin 200 yeni konut inşasının onayı için gelecek hafta toplanacak.

İsrail Meclisi'nden 13 Haziran'da güvenoyu alan Naftali Bennett hükümeti, kurulduğundan bu yana ilk kez bu sayıda yasa dışı konut inşasının onayı için çalışıyor.

YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.