İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 92 ölü

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bini aştı.

Sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail'in cumartesi sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü hava saldırılarında şu ana kadar 92 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

48 SAATTE 200'DEN FAZLA ÖLÜM

Tıbbi ve yerel kaynaklar İsrail güçlerinin son 48 saat içinde 200'den fazla sivili öldürdüğünü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze kentine doğru yaklaşık 300 bin kişiyi göçe zorladığını ve yaklaşık 1000 konutu tamamen veya kısmen yıktığını belirtti.

Aynı kaynaklar yaklaşık yüzlerce cansız bedenin hala enkaz altında olduğunu, İsrail ordusunun ambulans ve kurtarma ekiplerinin bombardıman alanlarına ulaşmasını kasıtlı olarak engellediğini, bunun da uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.