Euro
10.1289
0.07%
Dolar
8.5569
-0.02%
Altın
495.08
-0.01%
Borsa
1.36
0.77%
Bitcoin
327.409
2.84%
EXEN Coin
24.40
-2.86%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C
    İsrail'de Arap vekile terörist diyen aşırı sağcı vekil meclisten kovuldu

    İsrail'de Arap vekile terörist diyen aşırı sağcı vekil meclisten kovuldu

    İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, başkanlık ettiği oturumda kendisine terörist diyen aşırı sağcı vekili dışarı attırdı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 00:47
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 00:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında sözlü tartışma çıktı.

    AŞIRI SAĞCI VEKİL, ARAP VEKİLE TERÖRİST DEDİ

    Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi.

    YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARILDI

    Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi. Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkarttı.

    İSRAİL BASINI YAŞANAN OLAYI 'OLAĞANDIŞI' OLARAK NİTELENDİRDİ

    İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi.

    İsrail'de Arap vekile terörist diyen aşırı sağcı vekil meclisten kovuldu VİDEO

    İsrail de Arap vekile terörist diyen aşırı sağcı vekil meclisten kovuldu #1

    İsrail de Arap vekile terörist diyen aşırı sağcı vekil meclisten kovuldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir