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- İsrail'de Arap vekile terörist diyen aşırı sağcı vekil meclisten kovuldu
İsrail'de Arap vekile terörist diyen aşırı sağcı vekil meclisten kovuldu
- İHA
- 28.07.2021 - 00:47
- Güncelleme : 28.07.2021 - 00:56
İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında sözlü tartışma çıktı.
AŞIRI SAĞCI VEKİL, ARAP VEKİLE TERÖRİST DEDİ
Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi.
YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARILDI
Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi. Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkarttı.
İSRAİL BASINI YAŞANAN OLAYI 'OLAĞANDIŞI' OLARAK NİTELENDİRDİ
İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi.
İsrail'de Arap vekile terörist diyen aşırı sağcı vekil meclisten kovuldu VİDEO