İsrail'de arı istilası uçakları durdurdu: Halka 'evinizden çıkmayın' uyarısı yapıldı

İsrail’in güneyindeki Netivot bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde aniden ortaya çıkan on binlerce arıdan oluşan devasa sürüler, gökyüzünü sarı bulutlar gibi kaplayarak büyük paniğe yol açtı.

Tarihin en büyük arı istilalarından biri olarak nitelendirilen olayda, arılar yerleşim yerlerini, binaları, ağaçları ve araçları kapladı; görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Arı sürülerinin uçak motorlarına ve hassas ekipmanlara girerek teknik arızalara yol açma riski nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçuşlar, geçici olarak durduruldu.

Pistlerde sessizlik hakim oldu.

HALKA 'EVİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

Yetkililer acil durum uyarısı yayınlayarak halka 'Evinizden çıkmayın, camları ve kapıları sıkıca kapatın' çağrısı yaptı.

Özellikle Netivot'ta, günlük hayat durma noktasına geldi.

Açık alanlarda alerjik reaksiyon ve arı saldırısı riski nedeniyle sokağa çıkma yasağına benzer tedbirler alındı.

SÜRÜLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTILAR

Uzman ekipler, sürüleri yerleşim yerlerinden ve askeri üslerden uzaklaştırmak için yoğun çalışma başlattı.

Olayda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ANİ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Uzmanlar, ani iklim değişiklikleri veya ekolojik dengedeki bozulmaları olayın olası nedenleri arasında gösteriyor.

'Arı alarmı'nın devam ettiği bölgede, arı sürülerinin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bu olağanüstü doğa olayı, İsrail’de günlük yaşamı ve askeri faaliyetleri kısa süreliğine de olsa felç etti.