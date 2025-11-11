İsrail'de Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısının oylanması için İsrail Meclisi'nde oturum düzenlendi.

Oylamada 120 milletvekilinden 39'u evet, 16'sı hayır oyu kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın ardından yaptığı paylaşımda, "Otzma Yehudit (Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi" ifadelerini kullandı.

3 OYLAMADA KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR

Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu geçen hafta söz konusu tasarıyı kabul ederek İsrail Meclisi'nde oylanmasının önünü açmıştı.

Tasarının yasalaşması için İsrail Meclisi'ndeki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.