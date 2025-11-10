Gazze'de ateşkese rağmen insani yardımlar hala engelleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günlük basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir ay geçmesine rağmen insani yardımların hala engellendiğini söyledi.

Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, insani yardımları artırma çabalarının bürokrasi, kilit insani yardım ortaklarına yönelik devam eden yasaklar, çok az sayıda geçiş ve güzergah nedeniyle engellendiğini belirtiyor" dedi.

İSRAİL'İN ENGELİ SÜRÜYOR

BM ekiplerinin her hareketi önceden İsrail makamları ile koordine etmek zorunda kaldığını vurgulayan Haq, "Önceki gün sekiz koordinasyon denemesi yaptık. Bunlardan sadece ikisi tam olarak desteklendi. Diğerleri sahada engellendi veya 10 saate kadar geciktirildi" ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen BM ve ortaklarının insani yardım operasyonlarını genişletmek için her fırsatı değerlendirdiğini belirten Haq, Gazze'de hafta sonu 10 yaş altı çocuklara yaklaşık 40 bin kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldığını kaydetti.

Haq, BM ve ortaklarının ayrıca geçen hafta hastanelere ve diğer ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 50 bin battaniye dağıttıkları bilgisini de paylaştı.