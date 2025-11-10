Netanyahu, İsrail askerlerinin tecavüzünün iftira olduğunu iddia etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Meclisi'nde yapılan oturumda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli esire tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasıyla İsrail askerlerinin Nazilerle karşılaştırılmaya başladığını söyledi.

Netanyahu, 'düzmece' olduğunu iddia ettiği tecavüz görüntülerinin dünya çapında 100 milyondan fazla izlendiğini belirtti.

Tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsine alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin İsrail'in düşmanlarının eline malzeme verdiğini de öne süren Netanyahu, uluslararası toplumdan toplama kampları kurdukları yönünde tepkiler aldıklarını aktardı.

SALDIRILARI SÜRDÜRECEKLERİ ÇIKIŞI

Netanyahu ayrıca Gazze Şeridi ve Lübnan'a varılan ateşkeslere rağmen saldırmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazze ve Lübnan'a saldırılarla 'ateşkesi demir yumrukla uygulayacaklarını' ileri süren Netanyahu, İsrail için savaşın sona ermediğini Hamas'ı ve Gazze'yi kolay ya da zor yoldan tamamen silahsızlandıracaklarını ileri sürdü.

TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığı'nın elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri paylaşmıştı.

Askerler hakkında 'işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi' gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.