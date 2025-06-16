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Haber Merkezi

Orta Doğu'da sular durulmuyor.

İran'ın nükleer altyapısındaki sıcak gelişmelerden rahatsızlık duyan İsrail, Tahran başta olmak üzere birçok kente hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv'in 'Yükselen Aslan' isimli bu saldırıları, İran'dan 'Gerçek Vaat 3' isimli operasyon kapsamında ateşlenen balistik füzeler ile karşılık buldu.

İSRAİLLİLER YER ALTINA KAÇTI

İran'ın şiddetli saldırıları sonrası başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in her kentinde panik havası hakim oldu.

Füze saldırılarından kaçan binlerce kişi, marketleri talan ettikten sonra yer altı sığınaklarına kaçtı.

SIĞINAK GÖÇTÜ

İsrail'in tamamında alarm haline geçilirken İran, füze saldırılarına devam etti.

Bu kapsamda, Hayfa kentindeki birçok bina vuruldu.

Saldırılar esnasında, kentte bulunan bir bina tuzla buza dönerken, bodrum katta yer alan bir sığınak da göçtü.

5 ÖLÜ

Gece saatlerinde yaşanan olay sonrası sığınak enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Sabaha karşı devam eden çalışmalar sonrası 3 kişinin daha cansız bedenine erişilirken, 50 kişinin de sığınağın diğer ucunda mahsur kaldığı belirtildi.

Bölgedeki enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürüyor.