İsrail'de ölü sayısı 24'e yükseldi

Haber Merkezi

İsrail ile İran arasında dört gündür devam eden çatışmalar, bölgeyi bir kez daha savaşın eşiğine getirdi.

Tel Aviv yönetiminin başlattığı saldırılar, İran'ın misilleme saldırılarıyla karşılık buldu.

Dördüncü gününe giren saldırılar, İran’ın Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik sürpriz hava saldırılarıyla alevlendi.

İRAN'DAN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

İsrail'in Tahran'ı hedef alan hava saldırıları sonrası İran, İsrail’e yeni bir balistik füze saldırısı başlattı. Tel Aviv, Hayfa ve Yafa gibi şehirler hedef alındı

İran Devrim Muhafızları, “İsrail’in sivil bölgelere yönelik saldırılarına yanıt” olarak 100’den fazla füze ve drone gönderdiklerini açıkladı.

İsrail’in Demir Kubbe savunma sistemi füzelerin çoğunu engellese de bazı füzeler, yerleşim bölgelerine isabet etti.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 5 kişinin cesedi çıkarılmıştı.

Yeni bilgiye göre, 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İran'ın 13 Mayıs'ta başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

İSRAİL ADETA CEHENNEM YERİ

İran’ın saldırıları, İsrail’de altyapıya ciddi zarar verdi. Hayfa’daki petrol rafinerisi vuruldu, yangınlar çıktı ve enerji altyapısında aksamalar yaşandı.

Tel Aviv’deki bir yüksek katlı binanın bir kısmı çöktü. İran tarafında ise İsrail’in Tahran, Tebriz ve Kirmanşah’taki saldırıları, petrol rafinerileri, füze üsleri ve Savunma Bakanlığı’nı hedef aldı.

İRAN'DA GÜNCEL KAYIP

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana düzenlediği saldırılarda 224 kişinin öldüğünü açıkladı.

Aynı kaynak, bin 277 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.