İsrail'de gıda krizi: Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de insanlık dramı...

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altında yaşam savaşı veren Gazze'deki Filistinliler, aynı zamanda açlık ile de mücadele ediyor.

TOPLAM 64 BİN 368 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 68 cenazenin hastanelere kaldırıldığını, 362 kişinin yaralandığını, İsrail saldırısında toplam yaralı sayısının ise 162 bin 367'ye çıktığını bildirdi.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşında Ekim 2023'ten bu yana en az 64 bin 368 Filistinlinin ise öldürüldüğünü açıkladı.

GAZZE'DE GIDA KRİZİNDE BİLANÇO

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu şehit olduğunu, 143'ten fazla kişinin de yaralandığını belirterek, 27 Mayıs'tan bu yana yardım ulaştırmaya çalışan Filistinlilerin toplam sayısının 2 bin 385'e, yaralı sayısının ise 17 bin 577'ye çıktığını kaydetti.

Bakanlık, son 24 saatte biri çocuk altı Filistinlinin daha yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece, Ekim 2023'ten bu yana kıtlık kaynaklı ölüm sayısı 135'i çocuk olmak üzere 382'ye yükseldi.

FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Nuseyrat Kampı'nda gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.