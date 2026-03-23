İsrail'de 'ihanet krizi': Demir Kubbe'de görevli asker, sırları İran'a sattı

İsrail'de 28 Şubat'tan bu yana kaos yaşanıyor.

Sebebi ise İran'ın başarılı misilleme atışları.

Uzun yıllardır İsrail'in güvenlik politikaları, 'Demir Kubbe' propagandası ile ön plana çıktı.

Son dönemde ise bu hava savunma sistemi, deyim yerindeyse kevgire döndü.

İran'dan atılan füzelerin birçok hedefi başarı ile vurması, bu saldırılarda ölü sayısının gizlendiği iddiası, yetkililerin halktan saldırılara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşmamalarını istemesi, Demir Kubbe'nin çöktüğünün en büyük kanıtları.

İSRAİL, İRAN AJANI ASKER SKANDALINI KONUŞUYOR

Son dönemde ise İsrail medyasında yeni bir skandal patlak verdi.

İsrail merkezli “Maariv” gazetesinin haberine göre, Demir Kubbe sistemlerinde görevli bir asker, İran'a bilgi sattı.

Buna göre İranlı ajan, Ophelia adıyla Telegram üzerinden İsrailli Raz Cohen adlı askerle temas kurdu.

2025'te kurulan bu ilk temasta Cohen'e para teklif edildi.

TOPLAM 275 DOLARA BİLGİ SATTI

26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen'in açık isim bilgileri verilen haberde, sisteme bağlı bataryaların konumları, fırlatma süreçleri ve askeri üslerin koordinatları dahil hassas bilgileri birkaç yüz dolar karşılığında İranlı bir ajana sattığı iddia edildi.

Cohen, bu istekleri yerine getirerek 145 dolar ve 130 dolar olmak üzere iki kez ödeme aldı.

ASKER HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Cohen hakkında iddianame hazırlandığı belirtilen haberde, söz konusu asker hakkında düşmana savaş sırasında yardım etmek, devlet güvenliğini tehlikeye atmak amacıyla bilgi aktarmak ve İran’a fayda sağlayabilecek bilgi paylaşımı gibi suçlamalar yöneltildi.

TELEFONUNDA DEMİR KUBBE KLASÖRÜ

Cohen’in, cep telefonunda “Demir Kubbe” adlı bir klasörde 27 fotoğraf ve video bulunduğu, bu görselleri İranlı ajana gönderdiği, bu görüntülerde fırlatma süreçleri, atış hızı ve mühimmat yükleme işlemlerinin yer aldığı tespit edildi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN BİLGİLERİNİ İSTEDİ

Habere göre İranlı ajan, daha sonra Cohen’den üst düzey yetkililere yakın kişilerin, siyasetçilerin, askerlerin ve pilotların isimlerini, mali sorunları olan, uyuşturucu kullanan veya suç işlemeye yatkın kişilerin bilgilerini istedi.

Ajan, her bir isim için yaklaşık 10 bin dolar teklif etti.