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Haber Merkezi

İsrail'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Ülkenin en popüler plajlarına sahip Hadera Nehri'ne giren bir İsrailli, yüzdüğü sırada yanına yaklaşan köpek balığını fark etti.

Bölgeden uzaklaşmaya çalışan İsrailli, peşindeki köpek balığı tarafından saldırıya uğrayınca çığlıklar içinde kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler adamın çığlığı üzerine sağlık ve cankurtaran ekiplerine çağrıda bulundu.

Bu sırada köpek balığının, yakaladığı şahsın vücudunu ısırmaya devam ettiği kaydedildi.

Ekipler, saldırıya uğrayan İsraillinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

O ANLARI KAYDETTİLER

Saldırıya uğrayan şahsın çığlıkları üzerine sudan çıkan diğer İsrail vatandaşları, cep telefonu kameralarıyla o anları kayıt altına aldı.

Bölgede inceleme başlatan İsrail polisi, plajın bir süre boyunca kapalı kalacağını duyurdu.