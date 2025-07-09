İsrail'de muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya ateşkes eleştirisi

Gazze Şeridi'ne yönelik zulüm devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes için ısrar ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonlarını sürdüreceklerini söylüyor.

ANA MUHALEFETTEN TEPKİ

Netanyahu'ya sadece dünya kamuoyundan değil ülke içinden de tepkiler geliyor.

İsrail devlet televizyonuna konuşan ana muhalefet lideri Yair Lapid, Hamas ile müzakereleri süren ateşkes anlaşmasıyla ilgili Netanyahu'nun tutumunu eleştirdi.

KORİDOR YÜZÜNDEN ESİR TAKASININ İPTAL OLMASINI ELEŞTİRDİ

"Netanyahu anlaşmaya engeller koyuyor." diyen Lapid, ateşkes müzakerelerinde anlaşmazlık konusu olan İsrail ordusunun Morag Koridoru'nda kalma ısrarını eleştirdi.

Lapid, söz konusu ısrarın esir takası anlaşmasına engel teşkil etmesine işaret ederek, "Morag Koridoru aniden varlığımızın temel taşı mı oldu?" ifadesini kullandı.

HAMAS, İSRAİL'İN MUTABAKATA UYMASINI İSTİYOR

Morag Koridoru'nun açılmasını "operasyonel" olarak değerlendiren Lapid, bunun Gazze'de esir tutulan İsraillilerin "kaderini belirlememesi" gerektiğini ifade etti.

Hamas, 19 Ocak'ta varılan mutabakattaki biçimde İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep ediyor.

ATEŞKES OLSA BİLE BÖLGEDE KALMAK İSTİYORLAR

Buna karşın İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus kentleri arasında kalan Morag Koridoru diye isimlendirilen bölgede kalmak istediğini belirtiyor.

Netanyahu, ateşkes sağlansa bile bu bölgeyi kontrollerinde tutmak istediklerine dikkati çekerken Hamas’ın anlaşma taslağında en şiddetli itiraz ettiği kısımlardan birinin bu olduğu aktarılıyor.

ABD'YE GELDİ

Başbakan Netanyahu, Washington temaslarının ikinci gününde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda çalıştıklarını ifade etmişti.