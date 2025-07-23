İsrail'de Netanyahu’ya suikast planı: Kadın şüpheli gözaltında

Uluslararası kamuoyunda 'Gazze'deki soykırımın mimari' olarak bilinen İsrail Başbakanı Netanyahu, yalnızlaşmaya devam ediyor.

Filistin topraklarında neden olduğu zulüm ile hem uluslararası çevre ve liderlerden hem de kendi kabinesi tarafından tepkilerin odağı olan Netanyahu, ölüm korkusuna büründü.

Geçtiğimiz günlerde de zehirlendiği için hastalanan ve bu süreçte suikaste uğradığı iddia edilen Netanyahu'nun, İsrailli bir kadın tarafından öldürülmeye çalışıldığı öne sürüldü.

70 YAŞINDAKİ KADIN GÖZALTINDA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirtilmeyen ve Tel Aviv'de yaşadığı aktarılan 70 yaşlarındaki bir kadının çevresindekilere Netanyahu'ya suikast düzenleme niyetinde olduğunu söylediği ileri sürüldü.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARA KATILDI

Hükümet karşıtı protestolara da katılan kadının suikast için patlayıcı bulma ve Netanyahu'nun güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi toplama girişimlerinde bulunduğu ifade edildi.

İDDİANAME DÜZENLENECEK

Polisin şüpheli kadını 2 hafta önce gözaltına aldığı, devlet daireleri ve Netanyahu'ya yaklaşmaması şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Yerel basın, Netanyahu'ya suikast planlamakla suçlanan kadın hakkında yarın "suç işlemek ve terör eylemi gerçekleştirmek için komplo kurmak" suçlamasıyla iddianame düzenleneceğini yazdı.