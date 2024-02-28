İsrail'de 'Ramazan' gerilimi: Sorumsuz açıklamalar kontrolü kaybettirir Savunma Bakanı Gallant, Ben-Gvir'in açıklamasına tepki gösterdi. Gallant, "Savaşta sorumlular dahil isteyen istediğini söylüyor ama bu sorumsuzluk" dedi.

AA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişini istemiyor.

Bu açıklama, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın tepkisini çekti. Gallant, "Sorumlular dahil herkes istediğini söylüyor ama bu sorumsuzluk." dedi.

Haaretz'in haberine göre, Gallant, Ramazan öncesinde merkez komutanlık karargahında güvenlik durum değerlendirme toplantısına katıldı.

İran, Hizbullah ve Hamas'ın "Ramazan ayını 7 Ekim'in ikinci perdesine dönüştürmek ve bölgeyi kışkırtmak istediğini" savunan Gallant, bunun Hamas'ın "ana hedefi olduğunu ve bunu da Mescid-i Aksa ve Kudüs vurgusuyla yapmak istediğini" ileri sürdü.

"İsteyen istediğini söylüyor ama bu sorumsuzluk"

Gallant, "Buna izin vermemeliyiz." dedi ve ekledi:

Bunun için bölgenin sakinleştirilmesi gerekiyor. Bunun etrafındaki ilgiyi anlıyorum, burası bir demokrasi, dijital bir dünya. Savaşta sorumlular dahil isteyen istediğini söylüyor ama bu sorumsuzluk.



Sonuç çok kısa zamanda potansiyel bir tansiyonun hızla tırmanması olacaktır. Yetkili olması gerekenlerin sorumsuz açıklamaları herkese kontrolü kaybettirebilir..

Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya girişlere karşı çıktı

Gallant açıklamasında isim vermezken, aşırı sağcı Ben-Gvir, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Ben-Gvir'in talebiyle ilgili açıklama

İsrail Başbakanlığı'ndan 19 Şubat'ta yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in talep ettiği "Ramazan'da Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

İsrail basınına göre, ordu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması nedeniyle durumun kötüleşmesi halinde bunu durdurmanın zor olacağı uyarısı yapmaya" hazırlanıyor.

Şin-Bet'in, "İsrail güçlerinin Gazze ve Lübnan sınırında savaştığı ve konuşlandığı bir dönemde Batı Şeria'da güvenliğin kötüleşmesi durumunda bunu durdurabilmenin zorlaşacağı" görüşünü sunacağı belirtiliyor.

İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirlerin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olayların çıkmasına yol açmıştı.

Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)