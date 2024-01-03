İsrail'de sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı Canlı yayına silahla çıkan İsrailli sunucu dünyanın gündemine oturdu. Daha önce atış yapan Shemesh, İsrail halkının silahlanması gerektiğini savundu.

AA & Ensonhaber

İsrail merkezli Kanal 14'te canlı yayına silahla çıkıldı.

Irkçılığıyla bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra İsrailli sivillere silah dağıtımını hızlandırdı.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin silahlandırılmasına öncülük eden Ben-Gvir, Filistin'de iç savaş çıkarmanın yollarını arıyor.

İsrail sokaklarındaki sivil halk taşıdıkları tüfeklerle dikkat çekerken, bu atmosfer televizyon kanalında da kendini gösterdi.

Canlı yayına silahla çıkan İsrailli sunucu

Kanal 14 stüdyosunda objektiflere yansıyan karede, sunucu Lital Shemesh'in belinde silah olduğu görüldü.

Canlı yayına bu şekilde çıkan Shemesh hakkında yapılan yorumlarda, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Silahlanma çağrısı yaptı

Shemesh, sosyal medya hesabından geçen aralık ayında yaptığı paylaşımda, atış eğitimindeki anlarını göstermişti.

İsrailli sunucu, söz konusu fotoğrafa, "Gidin silahlanın." notunu düşmüştü.

Batı Şeria'da en kanlı günler yaşanıyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Batı Şeria'da ordunun orantısız güç kullanması ve silahlı yerleşimcilerin artan saldırılarıyla 18 yılın en kanlı dönemi yaşanıyor.

BM'nin 2005'te bölgedeki can kayıplarını kayıt tutmaya başlamasından sonra Batı Şeria'da 170 Filistinlinin İsrail askerleri ya da silahlı yerleşimcilerin saldırılarıyla öldürülmesiyle 2022 "en kanlı yıl" olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail saldırılarının bilançosu

2023 yılında 7 Ekim'e kadarki dönemde ise aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 200 kişi, İsrail şiddeti sonucu yaşamını yitirmişti.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den aynı yılın sonuna kadar olan süreçte ise 106 Filistinlinin öldüğü bildirildi.