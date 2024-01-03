İsrail'den Salih el-Aruri'ye saldırı sonrası açıklama: Her türlü senaryoya hazırız İsrail ordusu, Aruri'nin öldürülmesinin ardından "Her türlü senaryoya karşı son derece hazırlıklıyız" dedi. Tel Aviv'e yönelik olası saldırılara karşı alarm seviyesi yükseltildi.

AA & Ensonhaber

Lübnan'ın başkenti Beyrut, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

İsrail, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi düzenlediği suikast saldırısında öldürdü.

Bunun üzerine Lübnan'daki Hizbullah, Aruri suikastinin karşılığının olacağını söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Aruri'nin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından "her türlü senaryoya hazırlıklı" olunduğu kaydedildi.

İsrail alarm durumuna geçti

Fransa merkezli AFP, suikastin, Gazze'deki savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceğine ilişkin endişeleri artırdığını yazdı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin açıklamalarına işaret edilerek, Tel Aviv'in "savunma ve saldırı olmak üzere tüm alanlarda çok yüksek hazırlık durumunda" olduğu bildirildi.

"Son derece hazırlıklıyız"

Hagari, "Her türlü senaryoya karşı son derece hazırlıklıyız.” ifadesini kullandı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati saldırıyı kınarken, bunun "Lübnan'ı savaşın daha da içine çekmeyi amaçladığını" vurguladı

Salih el-Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.