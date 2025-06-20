İsrail'de teknoloji korkusu: İran bizi izliyor

Savaşta 8.gün...

Orta Doğu’da tırmanan İran-İsrail çatışmasında cepheler sadece fiziki değil, dijital düzlemde de şekilleniyor.

İSRAİL'DEN SİBER SALDIRI İDDİASI

İran’ın, Tel Aviv gibi büyük şehirlerdeki özel güvenlik kameralarını hackleyerek balistik füze saldırılarında hedef tespiti yaptığı iddia edildi.

"KAMERALARINIZI KAPATIN"

Eski İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Refael Franco, kameralara yönelik saldırıların arttığını belirterek vatandaşlara, "Evinizdeki güvenlik kameralarını kapatın ya da şifrelerini değiştirin" uyarısı yaptı.

KAMERALAR CASUSLUK ARACI OLDU

İsrail Siber Müdürlüğü, internet bağlantılı özel kameraların İran tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını doğruladı.

Savaş süresince bu tür girişimlerin sıklaştığı belirtilirken, sosyal medyada dolaşan görsellerin bazılarının bu kameralar aracılığıyla kaydedildiği iddia ediliyor.

Daha önce de Hamas, 7 Ekim 2023 saldırısı öncesi sivil güvenlik kameralarını hackleyerek istihbarat toplamıştı.

SAVAŞTA DİJİTAL CEPHE

Benzer taktikler başka ülkelerde de görülüyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde askeri üsler ve sınır geçişlerindeki kameraları kullandığı ortaya çıkarken, ABD ise Çin yapımı güvenlik sistemlerine ulusal güvenlik gerekçesiyle yasak getirdi.

Ukrayna, 2022’de kameraları yasakladı; ardından vatandaşlara çevrim içi yayınları durdurma çağrısı yaptı. Çünkü görüntüler, füze saldırılarının yönlendirilmesinde kullanılıyordu.

İsrail ve İran arasındaki savaşa siber saldırılarda artış eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen bir hacker grubunun, İran'ın kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

Küresel özel gözetleme pazarı hızla büyürken, birçok sistemin temel güvenlik önlemleri bile yetersiz.

Basit parolalar, güncellenmeyen yazılımlar ve düşük fiyatlı sistemler, siber saldırganlara açık davetiye çıkarıyor.

SİBER GÜVENLİK İHMAL EDİLİYOR

BitSight Technologies’in araştırmasına göre, yalnızca ABD’de 14 binden fazla güvenlik kamerası internette açık erişime sahip. İsrail’de ise 66 bin kamera varsayılan şifrelerle çalışıyor.

Siber güvenlik uzmanları, güvenlik sistemlerine yatırım yaparken yalnızca fiyata değil, sistemin koruma düzeyine odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, “Bir kamera, sadece sizi değil komşunuzu, altyapıyı ve askeri noktaları da izliyor olabilir.” uyarısında bulunuyor.

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırısıyla başlayan son gerilimde İran yüzlerce füze ve SİHA ile karşılık verdi.

İran resmi verilerine göre 200’den fazla kişi yaşamını yitirdi. İsrail’de ise 24 kişi öldü, 800’den fazla kişi yaralandı.