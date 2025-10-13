İsrail'de Trump için görkemli karşılama

Gazze'de ateşkes sağlandı.

Ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması konusunda büyük bir role sahip olduğunu her fırsatta söyleyen Donald Trump'a, İsrail'de özel bir şov hazırlandı.

HEM TRUMP HEM ESİRLER İÇİN ÖZEL ŞOV

Gazze’de Hamas tarafından 738 gün boyunca alıkonulduktan sonra serbest bırakılan İsrailliler için Tel Aviv’de, ABD Büyükelçiliği karşısında dev bir karşılama etkinliği düzenlendi.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

“Esir Aileleri Aktivistleri” ile “Silah Arkadaşları” adlı grupların öncülüğünde hazırlanan ve üç futbol sahası uzunluğunda alana yayılan büyük çaplı enstalasyon, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür mesajı taşırken, serbest bırakılanların dönüş yolunda helikopterlerden görebilmesi amacıyla tasarlandı.