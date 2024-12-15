İsrail'de Ürdün endişesi: Suriye'deki gelişmeler domino etkisi yaratabilir

AA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin yankıları sürüyor.

Orta Doğu'da ise Suriye'deki devrimin, Arap Baharı gibi domino etkisine neden olmasından korkuluyor.

İSRAİL, ÜRDÜN'E SIÇRAMASINDAN ENDİŞELİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin Ürdün'ü etkilemesi ve istikrarsızlaştırmasından endişe ettiği ileri sürüldü.

Habere göre, Tel Aviv yönetimi Suriye'de Esed'i deviren grupların başarısının Ürdün'deki belirli unsurları da etkileyeceği ve rejimi istikrarsızlaştırabileceği konusunda endişe taşıyor.

İSTİHBARAT YETKİLİLERİ ÜRDÜN'E GİTTİ

Bu endişeler nedeniyle İsrail İç İstihbarat Servisi Direktörü Ronen Bar ve İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'in Ürdün'ü ziyaret ettiği kaydedildi.

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde de Amman'da 13 Aralık Cuma günü yapılan görüşmelerde tarafların Suriye'deki son durumu ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle ilişkileri ele aldığı aktarıldı.

Buna göre İsrailli ve Ürdünlü güvenlik yetkilileri arasındaki "gizli görüşmelerde" taraflar, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "ortak güvenlik endişeleri" konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getirdi.

İsrail ordusu ve Şin-Bet ile Ürdün'ün Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

MISIR İÇİN DE ENDİŞE SÖZ KONUSU

Ürdün endişesinin yanında Mısır da aynı konuda temkinli.

Suriye'deki gelişmelerden Mısır'daki muhaliflerin de etkilenerek benzer bir istikrarsızlığa yol açmasından endişe ediliyor.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.