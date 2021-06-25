Euro
10.3779
-0.27%
Dolar
8.6852
-0.27%
Altın
498.24
0.24%
Borsa
1.405
-0.42%
Bitcoin
290.987
0.16%
EXEN Coin
29.73
1.01%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    İsrail'de yeni bir antik insan türü bulundu

    100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış ve daha önce keşfedilmemiş bir insan türüne rastlandığı belirtilirken, çalışmanın insanlığın gelişimine ışık tuttuğu aktarıldı.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail'de yeni bir antik insan türü bulundu

    İsrail'de bilim insanları, yeni bir antik insan türü keşfetti.

    Ramla kenti yakınlarında yürütülen çalışmalarda, 100 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış ve daha önce keşfedilmemiş bir insan türü bulunduğu duyuruldu.

    ÇOK ESKİ BİR İNSAN GRUBU

    Araştırma ekibi, bulunan kalıntının Avrupa'da Neandertallere ve Asya'daki diğer insanlara kıyasla daha eski bir türden geldiğini düşünüyor.

    Bilim insanları keşfe "Nesher Ramla Homo Type" adını verdiklerini belirtirken, bunların çok eski bir insan grubunun son üyelerinden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

    İsrail de yeni bir antik insan türü bulundu #1

    NEANDERTALLERİN ATALARI OLABİLİR

    Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Hila May, yapılan çalışmanın insanlığın gelişimine ışık tuttuğunu belirtti.

    May, yeni bulunan türün yerel bir grup olduğunu ifade ederken, Nesher Ramla Homo grubunun ilk üyelerinin yaklaşık 400 bin yıl önce Yakın Doğu’da bulunduğunu vurguladı.

    Dr. May ayrıca, bu insanların Neandertallerin ataları olabileceğini öne sürdü.

    İsrail de yeni bir antik insan türü bulundu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir