İsrail’deki Dürzi lider Tarif, ABD başkanına Dürzileri koruma çağrısı yaptı

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail’in Gazze’de dünya tarafından suçlandığı soykırıma değinmeyen Dürzi topluluğunun lideri Şeyh Muvaffak Tarif, Süveyda’da soykırım yaşandığını ileri sürdü.

"DÜRZİLERİ KORUYUN, SESSİZLİK ENDİŞE VERİCİ OLUR"

Tarif, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump’a ilettiği mesajında, Suriye’deki "radikal silahlı grupların sivil Dürzi nüfusa yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini" iddia ederek ABD Başkanı Trump’tan Dürzileri korumasını istedi.

Suveyda’da yaşananların temel hakların ihlali ve insanlığa karşı suçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Tarif, ABD’nin sessiz kalmasının endişe verici olacağını ifade etti.

⁠SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'ya konuşlandırmaya başladı, Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, hatta sayının daha da yüksek olabileceği tahmin ediliyor.