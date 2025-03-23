İsrail'den 13 yasadışı yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınması kararı

AA

İsrail siyasetinde aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Smotrich, daha önce 2025 işgal altındaki Batı Şeria’nın 'ilhak yılı' olacağını öne sürdü.

Smotrich, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Nablus ve Ramallah kentlerinin saldırılar altındaki Gazze'ye benzeyeceği tehdidinde bulunarak, "Buralar da yaşanmaz harabelere dönüşecek ve sakinleri göç etmek ve başka ülkelerde yeni bir hayat aramak zorunda kalacak." açıklamasında bulundu.

İsrail güvenlik kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki 13 yasadışı yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını onayladığı belirtildi.

"SAKLANMAK YERİNE BAĞRAĞIMIZI YÜKSELTİYORUZ"

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün yapılan güvenlik kabinesinde, 13 yasadışı yerleşimin bağımsız birimler olarak tanındığını duyurdu.

Smotrich, "Yerleşim yerlerinde normalleşme ve düzenleme devrimine öncülük etmeye devam ediyoruz. Saklanmak ve özür dilemek yerine bayrağımızı yükseltiyor, inşa ediyor ve yerleşiyoruz. Bu, Yahuda ve Samara'da gerçek egemenliğe giden yolda bir başka önemli adımdır." ifadelerini kullandı.

"HER BİRİ İÇİN AYRI BÜTÇE SAĞLANMASINA OLANAK TANIYACAK"

İşgal altındaki Batı Şeria'da, bağımsız yerleşimler olarak tanınan yasadışı yerleşim birimlerinin Alon, Harasha, Kerem Reim, Neria, Migron, Shvut Rachel, Avnat, Brosh HaBika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei HaNahal ve Gevaot olduğu aktarıldı.

İsrail basını, yasa dışı yerleşimlerin bağımsız birimler tanınması kararının, hükümete her biri için ayrı bütçe sağlanmasına olanak tanıyacağını kaydetti.