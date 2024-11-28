İsrail’den ateşkes ihlali: Lübnan’ın güneyini vurdu

İHA

Orta Doğu'da gerilim sürüyor...

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşması ihlal edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

İsrail güçleri, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye Valiliği’ne bağlı Markaba ve Kfarchouba kasabalarına saldırı düzenlerken, 2 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırı doğrulanırken, “Son bir saat içinde, bazıları araçlı olmak üzere şüphelilerin Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere gelişleri tespit edilmiş olup, bu durum bir ihlal teşkil etmektedir” ifadeleri kullanarak, “şüphelilere” ateş açıldığı bildirildi.

IDF’in Lübnan’ın güneyinde konuşlandığı belirtilen açıklamada, “Ateşkes anlaşmasının her türlü ihlalini uyguluyor” denildi.

ATEŞKES DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girmişti.

Antlaşmaya göre, İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecekti.