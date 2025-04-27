İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı tehdidi

AA

İsrail ordusu ile Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes yürürlüğe girdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ateşkese rağmen tepki çeken bir açıklamada bulundu.

İSRAİL'DEN TEHDİT

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ndeki bir binayı hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Adraee, söz konusu binanın Hizbullah'a ait bir tesis olduğunu öne sürerek etraftaki binaların terk edilmesini istedi.

UYARI ATIŞLARI YAPILDI

Adraee'nin tehdidinden sonra başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'nde insanların tehdit bölgesinden uzaklaşmaları için havaya uyarı ateşi açıldı.

Ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut'un güneyinde uyarı atışı olarak küçük roketlerle bölgeye bir saldırı düzenledi.

NE OLMUŞTU

İsrail'in en son 1 Nisan'da Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk kez 28 Mart'ta Beyrut'u bombalamıştı.