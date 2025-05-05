İsrail'den binlerce yedek asker için görev çağrısı

AA & Ensonhaber

İsrail'in Haaretz gazetesinin ordu içinden adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde Gazze Şeridi'ndeki saldırıların genişletilmesi amacıyla İsrail'in kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapan düzenli birliklerin yerini yedek askerlerin alacağı belirtildi.

"Yedek askerlerin büyük çoğunluğu Gazze Şeridi'ndeki operasyonların yoğunlaştırılması amacıyla yeniden konuşlandırılacak düzenli birliklerin yerine kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapacak" ifadeleri kullanılan haberde birçok komutan ve askerin tebligat almadan önce 'yorgunluk' gerekçesiyle bir sonraki muharebeye katılmayı düşünmediklerini açıkladığı kaydedildi.

PLANLAR NETANYAHU'YA SUNULMUŞTU

Daha önce İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ateşkesi bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırıları genişletme planları kapsamında yedek askerleri topluca göreve çağırma hazırlığı yürüttüğü ifade edilmişti.

İsrail ordusu 2 Mayıs'ta Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasına ilişkin planları Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunmuştu.