İsrail, Gazze'de işgalin genişletilmesini planlıyor

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bini aştı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu da belirtiliyor.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasına ilişkin planları Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunduğu aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre söz konusu planlar Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerin işgal edilmesini ve saldırıların şiddetlenmesini içeriyor.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI HAZIRLIĞI

Haberde bunun Herzi Halevi'nin Genelkurmay Başkanı olduğu dönemdeki 'Gazze'ye girilip saldırı düzenledikten sonra çıkıldığı' modelin değişimi anlamına geldiği kaydedildi.

Planların bir parçası olarak İsrail ordusunun piyade ve zırhlı birliklerdeki binlerce yedek asker için seferberlik çağrısı yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve bazı ordu komutanlarının katıldığı bir güvenlik istişare toplantısı düzenlediği, toplantıda pazar günü gerçekleştirilecek güvenlik kabinesi öncesinde Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesinin görüşüldüğü aktarıldı.

ATEŞKES MÜZAKERELERİNE BAĞLI OLACAK

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da İsrail'in saldırılarının ve işgalinin genişlemesiyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşayabileceği alanların daha da azalacağını belirtti.

Söz konusu saldırının amacının 'anlaşmaya ulaşmak için Hamas'a baskı yapmak' olduğu öne sürülürken İsrail'in saldırıları genişletmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta başlayacağı duyurulan Orta Doğu ziyaretini bekleyeceği, işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasının ateşkes müzakerelerinin gidişatına bağlı olacağı vurgulandı.

Ayrıca bir askeri kaynağın, "2025 yılı Gazze ve İran ağırlıklı bir savaş yılı olacak" sözleri aktarılırken İsrail ordusunun şu anda yaklaşık 10 bin asker açığı olduğuna işaret edildi.