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    İsrail'den Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı

    İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yer alan Nablus'ta protesto gösterileri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu 353 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 01:01
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    İsrail'den Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı

    Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde toplanan Filistinliler, kentin güneyindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimini protesto etmek için gösteri düzenledi.

    İsrail den Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı #1

     

    GÖZ YAŞARTICI GAZ VE PLASTİK MERMİ KULLANILDI

    İsrail güçleri, Filistinli protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi. Yaşanan olaya ilişkin Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1’i ağır 353 Filistinlinin yaralandığı, müdahale sırasında ayrıca 2 ambulansın da zarar gördüğü belirtildi.

    İsrail den Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı #2

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