İsrail'den Filistinliler için yeni sürgün emri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı tehdidinde bulunarak Filistinliler için yeni sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

"MEVASİ'YE DOĞRU GİDİN"

Haritaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile İbadurrahman ve El-Kerame bölgelerindeki 975, 979, 980, 982 ve 983 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerin güneyde yer alan Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesine doğru gitmeleri çağrısında bulundu.

SALDIRI TEHDİTİ YAPTI

Adraee, "İsrail'e roket fırlatıldığını iddia ettiği her bölgeye saldırılacağını" belirterek, ordunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 7 bin 843 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 933 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 877 kişi öldürüldü, 5 bin 666 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 667'ye, yaralıların sayısı da 139 bin 974'e ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.