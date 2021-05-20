İsrail'den Gazze'de ateşkes kararı

İsrail basınından yapılan açıklamaya göre, İsrail kabinesi tek taraflı ateşkesi onayladı.

İsrail'in, Doğu Kudüs'te ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik müdahaleleri Ramazan Bayaramı'na doğru şiddetini artırdı.

İsrail yönetimi, bayram boyunca Gazze Şeridi'nde yaşayan sivillerin üzerine bomba yağdırdı.

Önemli bir kısmı çocuk olan 200'den fazla insan bombardımanlarda hayatını kaybederken binlerce Filistinli de yaralandı.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde İsrail'e karşı protestolar düzenlendi.

ATEŞKES KARARI ALINDI

Dünyanın gözü önünde süren vahşet için nihayet ateşkes kararı alındı.

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirildi.

ATEŞKES 02:00'DA BAŞLAYACAK

İsrail basınında çıkan haberlerde, ateşkesin bu gece yerel saatle 02:00'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19:00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.



