İsrail'den havalanmaya hazırlanan Türk uçağında panik

Ben Gurion Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan Anadolu Jet uçağında bulunan yolcuların cep telefonuna mesaj olarak düşen uçak fotoğrafları gelince uçuş iptal edildi.

İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda paniğe neden olan bir olay yaşandı.

Anadolujet'in Tel-Aviv-İstanbul seferini yapacak olan yolcu uçağı 165 yolcusuyla kalkış için pist başına ilerlemeye başladı.

Yolculara düşen uçak fotoğrafları geldi

Bu sırada uçakta bulunan yolcuların cep telefonuna düşen bir uçağın fotoğrafı geldi.

Yolcuların durumu kabin ekibine bildirmesinin ardından uçağın kaptan pilotu Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Kalkış iptal edildi

Olayın yetkililere aktarılmasının ardından uçak kalkışını iptal etti.



Uçağın park yerine geri dönmesinin ardından uçağa güvenlik güçleri geldi.

İHA'nın haberine göre emniyet güçlerinin uçak içerisinde güvenlik kontrollerinin sürdürdüğü öğrenildi.



