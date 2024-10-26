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İHA

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta saldırı düzenledi.

İHA İLE SALDIRDILAR

Başkentin güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.

İSRAİL'DEN TAHLİYE EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 593 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği değerlendiriliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.